Gaza Netanyahu | Controlliamo il 60% della Striscia arriveremo al 70%

Da lapresse.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo ministro israeliano ha annunciato che le Forze di Difesa israeliane stanno operando per controllare il 70% della Striscia di Gaza, dopo aver già preso il controllo del 60%. Ha comunicato di aver dato ordini alle forze militari per raggiungere questo obiettivo. L’annuncio è stato fatto in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità delle operazioni.

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver impartito direttive alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) affinché assumano il controllo del 70% della Striscia di Gaza. “Ora controlliamo circa il 60% della Striscia di Gaza. Eravamo al 50%, ora siamo al 60%. Su mio ordine, arriveremo al 70%”, ha detto Netanyahu in un’intervista alla Jordan Valley Conference. “Ma la cosa più importante è continuare a sfruttare il nostro potere, ad aumentarlo. C’è ancora molto lavoro da fare. Quello che sta accadendo in questo momento è davvero un cambiamento globale”, ha sottolineato il premier dello Stato ebraico. Questo articolo Gaza,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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