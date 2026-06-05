Aversa in diretta su Rai Uno | la Santa Messa dalla Cattedrale arriva nelle case di milioni di italiani

Da casertanews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno 2026, la Santa Messa dalla Cattedrale di San Paolo Apostolo di Aversa sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. La trasmissione raggiungerà milioni di italiani, portando l’evento nelle case di tutto il paese. Le telecamere della rete si accenderanno per riprendere la celebrazione, che si svolgerà nella chiesa cittadina, uno dei luoghi simbolo della storia religiosa e culturale locale.

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Le telecamere di Rai Uno si accenderanno sulla città di Aversa. Domenica 14 giugno 2026 la Santa Messa sarà trasmessa in diretta nazionale dalla Cattedrale di San Paolo Apostolo, portando nelle case di milioni di italiani uno dei luoghi simbolo della storia religiosa e culturale della città. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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