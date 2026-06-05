Aversa in diretta su Rai Uno | la Santa Messa dalla Cattedrale arriva nelle case di milioni di italiani
Domenica 14 giugno 2026, la Santa Messa dalla Cattedrale di San Paolo Apostolo di Aversa sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. La trasmissione raggiungerà milioni di italiani, portando l’evento nelle case di tutto il paese. Le telecamere della rete si accenderanno per riprendere la celebrazione, che si svolgerà nella chiesa cittadina, uno dei luoghi simbolo della storia religiosa e culturale locale.
Le telecamere di Rai Uno si accenderanno sulla città di Aversa. Domenica 14 giugno 2026 la Santa Messa sarà trasmessa in diretta nazionale dalla Cattedrale di San Paolo Apostolo, portando nelle case di milioni di italiani uno dei luoghi simbolo della storia religiosa e culturale della città. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La messa di Rai Uno in diretta dalla cattedrale di Lucca
Pietrelcina in diretta su Canale 5: in corso la Santa Messa dalla Chiesa MadreAttualmente, è in corso una Santa Messa trasmessa in diretta su Canale 5 da Pietrelcina, presso la Chiesa Madre Santa Maria degli Angeli.