la messa di rai uno in diretta dalla cattedrale di lucca

Domenica 3 maggio, alle 10.55, Rai Uno trasmetterà in diretta la messa domenicale dalla Cattedrale di Lucca. La cerimonia sarà visibile su tutto il territorio nazionale, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire la funzione religiosa dal luogo di culto lucchese. La trasmissione sarà condotta in diretta, con immagini e riprese dalla chiesa, e si inserisce nel palinsesto domenicale del primo canale della Rai.

Lucca, 28 aprile 2026 – Domenica 3 maggio su Rai Uno andrà in onda alle 10.55 la messa domenicale dalla Cattedrale di Lucca. La celebrazione è aperta a tutti e, come sempre, durante il suo svolgimento saranno sospese le visite turistiche. I fedeli potranno accedere in chiesa fino alle 10.40, quindi dovranno restare nei posti a sedere fino al termine della funzione. Presiederà l’arcivescovo Paolo Giulietti e animerà la liturgia il coro diretto da don Emilio Citti (all’organo Giulia Biagetti ). La regia televisiva è affidata a Gianni Epifani e il commento sarà di Orazio Coclite. Domenica 3 maggio sarà l’ultima occasione per vedere il Volto Santo nell’area del transetto nord.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova

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