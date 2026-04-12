Pietrelcina in diretta su Canale 5 | in corso la Santa Messa dalla Chiesa Madre

Attualmente, è in corso una Santa Messa trasmessa in diretta su Canale 5 da Pietrelcina, presso la Chiesa Madre Santa Maria degli Angeli. La funzione religiosa è iniziata alle ore 10 e si svolge nel centro del paese natale di San Pio. La trasmissione si può seguire in questi minuti, con l’evento che coinvolge i fedeli e gli spettatori collegati in televisione.

Tempo di lettura: 2 minuti È in corso in questi minuti la Santa Messa in diretta da Pietrelcina, trasmessa su Canale 5 dalle ore 10 dalla Chiesa Madre Santa Maria degli Angeli, nel cuore del paese natale di San Pio. L’appuntamento televisivo sta portando nelle case degli italiani uno dei luoghi simbolo della spiritualità e del turismo religioso del Mezzogiorno. La celebrazione, seguita da migliaia di fedeli e telespettatori, conferma ancora una volta il forte richiamo spirituale di Pietrelcina, meta di pellegrinaggi provenienti da tutta Italia. A presiedere la funzione religiosa è fra’ Daniele Moffa, che sta guidando la liturgia in un clima di intensa partecipazione e raccoglimento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pietrelcina in diretta su Canale 5: in corso la Santa Messa dalla Chiesa Madre Domenica la Santa Messa di Rai Uno sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di CefalùLa Cattedrale di Cefalù sarà protagonista della diretta televisiva Rai di domenica 1 marzo 2026, un’occasione che valorizza la Basilica normanna,... Ladri in azione a Marineo, sfondano la teca santa e portano via l'oro custodito nella chiesa madreRubato l'oro contenuto nella teca santa della chiesa dei Santi Ciro e Giorgio di Marineo. Santo Rosario e Santa Messa di Natale - 25 dicembre 2025 (padre Franco Moscone)