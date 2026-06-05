Partita la campagna di abbonamenti per il team di Avellino, con l’obiettivo di raggiungere il record di iscrizioni. I nuovi prezzi variano tra i settori, con i biglietti della tribuna che costano di più rispetto all’anno scorso. La Curva Sud ha subito modifiche nei costi, senza specificare le cifre esatte. La vendita degli abbonamenti è aperta e si concentrano sulle fasce di prezzo per ogni settore.

Quanto costano i nuovi abbonamenti per i settori della tribuna?. Perché i prezzi della Curva Sud sono cambiati rispetto all'anno scorso?. Come influirà l'ampliamento della Tribuna Terminio sul numero dei tifosi?. Quando inizierà ufficialmente la fase di vendita libera per tutti?.? In Breve Prelazione per possessori Fidelity Card dall'8 giugno alla vendita libera dal 22 giugno.. Prezzi nuovi: Curva Sud 210 euro, Tribuna Terminio 320 euro, Montevergine 450 euro.. Tribuna Terminio ampliata per ospitare quasi duemila spettatori aggiuntivi allo stadio Partenio-Lombardi.. Agevolazioni confermate per donne, ragazzi, over 65 e nuclei familiari da tre persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, parte la sfida Branco: l’obiettivo è il record di abbonati

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