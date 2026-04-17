Riqualificazione | conclusi i lavori nel cortile della scuola dell' infanzia a Calci

I lavori di riqualificazione del cortile della scuola dell'infanzia in via della Propositura a Calci si sono conclusi in meno di un mese. Ora lo spazio è di nuovo accessibile ai bambini e alle bambine, che possono utilizzarlo per giocare e muoversi in tutta sicurezza. La riqualificazione ha riguardato l'area esterna, che è stata messa a nuovo per garantire un ambiente più adatto alle attività dei più piccoli.

Completati, in poco meno di un mese, i lavori di riqualificazione del cortile della scuola dell'infanzia in via della Propositura, che è dunque tornato a disposizione di bambini e bambine per poter giocare, scorrazzare e crescere in assoluta sicurezza.Per questo intervento, atteso da tempo e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Calci, scuola dell'infanzia di via della Propositura: al via i lavori di riqualificazione dell'area esternaInizieranno lunedì prossimo, 16 marzo, i lavori di riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'infanzia di via della Propositura a Calci. Scuola dell’infanzia in via della Propositura a Calci: ok alla riqualificazione esternaCalci (PI), 17 marzo 2026 – Lunedì 16 marzo sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area esterna della scuola dell’infanzia di via della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII; Conclusi i lavori di ristrutturazione al legno rosso - TVL; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Sede Eurac Research di Bolzano: conclusi i lavori di manutenzione. Brescia, conclusi i lavori di riqualificazione nel quartiere Don BoscoIn particolare, è stata bonificata piazza Papa Giovanni XXIII, nell'ambito del progetto La Scuola al Centro del Futuro. L'obiettivo è la valorizzazione delle aree urbane periferiche, favorendo la mo ... quibrescia.it Ecco la Ciclovia delle Stelle: conclusi i lavori del tratto urbano. Un percorso che unisce riqualificazione, storia e culturaChilometri da percorrere a piedi o in bicicletta lungo la ferrovia che un tempo serviva per trasportare le bietole ad Avezzano Avezzano - Il primo step è pronto. Nasce così la nuova piazza ... terremarsicane.it Il progetto di riqualificazione della Camera di Commercio in piazza Borsa resta fermo tra richieste di integrazioni e burocrazia. L’avvio dei lavori slitta, forse, a fine anno - facebook.com facebook