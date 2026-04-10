Savignano avanzano i lavori di riqualificazione della scuola dell' infanzia Vittorio Emanuele II

A Savignano sono in corso i lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia “Vittorio Emanuele II”. I lavori prevedono interventi di ristrutturazione e miglioramento degli spazi, con l’obiettivo di rendere la struttura operativa entro il prossimo settembre. La scuola sarà dotata di una nuova sezione dedicata all'asilo nido, pronta ad ospitare i bambini in età infantile.

Stanno avanzando i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia “Vittorio Emanuele II” che dal prossimo mese di settembre sarà pronta ad accogliere la sua prima sezione di asilo nido. Si aggiunge così un ulteriore tassello al servizio pubblico “Zerosei” che vede il Comune di Savignano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Riqualificazione della scuola dell'infanzia: avanzano i lavori di ampliamentoCAROVIGNO - I lavori presso l'edificio scolastico "Elisabetta Dentice di Frasso", a Carovigno, sono ormai in fase di completamento. Calci, scuola dell'infanzia di via della Propositura: al via i lavori di riqualificazione dell'area esternaInizieranno lunedì prossimo, 16 marzo, i lavori di riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'infanzia di via della Propositura a Calci.