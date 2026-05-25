La Juventus sta considerando l'acquisto di un attaccante norvegese per rinforzare la rosa. L'interesse si concentra su Sorloth, che è stato valutato dal direttore sportivo. La società sta analizzando le possibilità di ingaggio, mentre il giocatore è al centro delle discussioni per un eventuale trasferimento. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

di Francesco Spagnolo Sorloth, la Juve continua a seguire il norvegese per rinforzare l’attacco. Ecco perché Comolli potrebbe puntare su di lui. Calciomercato Juve – L’ultimo nome per l’attacco della Juventus è quello di Sorloth. I dati accumulati nell’ultima stagione con la maglia dell’Atletico Madrid certificano lo spessore internazionale di un centravanti moderno, dominante e letale sotto porta. Nel corso dell’ultimo campionato di Liga, Sorloth ha collezionato 35 presenze complessive, dimostrando una straordinaria continuità fisica e una centralità assoluta nelle rotazioni offensive dei Colchoneros. Sebbene lo scacchiere tattico lo abbia visto partire come titolare in 20 occasioni, il centravanti ha saputo incidere profondamente anche a gara in corso, ottimizzando al massimo il minutaggio con una media di 57 minuti a partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorloth, la Juve pensa al norvegese per rinforzare l’attacco: ecco perché Comolli vuole puntare su di lui

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