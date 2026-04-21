Il Milan avrebbe deciso di puntare su un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, dopo aver mostrato delusione per le prestazioni di Lewandowski. Secondo quanto riportato da fonti spagnole e italiane, la società rossonera avrebbe avviato i contatti per ingaggiare un attaccante norvegese, considerato parte del proprio progetto. La trattativa sembra essere in fase avanzata, mentre il futuro di Lewandowski rimane ancora incerto.

2026-04-21 07:45:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lo riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ che apre la sua edizione digitale “Lewandowski più difficile per il Milan: sorpresa di Sorloth”. Andrea Ramazzotti pubblica il piano AC Milan firmare l’attaccante norvegese, per il quale il L’Atlético Madrid ha pagato 32 milioni fissi più 6 milioni variabili al Villarreal nel 2024. Il Barça chiede di ingaggiare Sorloth Secondo il quotidiano italiano la squadra rossonera starebbe valutando l’acquisto di Sorloth scartare, a causa del suo costo elevato A Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Dusan Vlahovic (Juventus) E Robert Lewandowski (attaccante del FC Barcelona che si è offerto al Milan).🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Milan è deluso da Lewandowski e punta su Sorloth: suo progetto, prendere il norvegese

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