Perugia semaforo verde per la ciclopedonale | partono i lavori di ampliamento

A Perugia sono stati avviati i lavori di ampliamento della ciclopedonale, dopo che il Comune ha approvato le ordinanze che regolano la viabilità durante le fasi di intervento. L'intervento riguarda l'espansione della pista dedicata a pedoni e biciclette lungo alcune strade cittadine. Le attività di cantiere sono state avviate in modo ufficiale e sono previste modifiche temporanee alla circolazione veicolare.

Semaforo verde per l'ampliamento della ciclopedonale a Perugia. Il Comune ha disposto l'adozione di ordinanze specifiche in materia di viabilità nell'ambito dei lavori per il completamento della ciclo pedonale.Dopo l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai due lotti del secondo stralcio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Partono i lavori per l'ampliamento delle medie 'San Carlo', un anno di cantierePrendono il via i lavori di ampliamento della scuola media San Carlo a Modena con la realizzazione di un volume in vetro e legno su tre livelli,... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Nuova viabilità tra critiche e polemiche: Opportunità verso il Parco della Piana. Perugia, interventi per quindici semafori che non funzionanoPERUGIA - Lungo le strade della città non si mette mano solo all’asfalto e ai sottoservizi. Sotto la lente, proprio in queste settimane, finiscono anche vari impianti semafori. Sono una quindicina ... ilmessaggero.it Perugia, una pineta nel dimenticatoio: «Rifiuti, verde da curare e spaccio»PERUGIA - A Ponte San Giovanni non c’è pace sul fronte del verde. Dopo le criticità emerse nei giorni scorsi in particolare per l’area del parco Ponteland, rischia di finire nel dimenticatoio e nel ... ilmessaggero.it