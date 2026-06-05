Autostrada A11 | tratto Prato ovest-Prato est chiuso due notti

L’autostrada A11 tra Prato ovest e Prato est sarà chiusa per due notti per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda il tratto interessato e si svolgerà nelle ore notturne. La chiusura è programmata per consentire interventi di manutenzione sulla carreggiata. Non sono stati comunicati altri dettagli sui lavori o eventuali deviazioni. La circolazione sarà interdetta dalle ore 22 alle 6 nelle notti interessate.

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto Prato est-Prato ovest, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Pisa e rientrare in A11 alla stazione di Prato ovest. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Autostrade A11 Firenze - Mare e A12 Tirrenica | FIRENZE - GENOVA

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