Autostrada A11 | tratto Lucca est-Capannori chiuso due notti

Per due notti consecutivi, il tratto dell'autostrada A11 tra Lucca est e Capannori sarà chiuso al traffico. La chiusura riguarda esclusivamente le ore notturne e interessa entrambe le direzioni. Durante questo periodo, i veicoli devono seguire percorsi alternativi indicati dai cartelli di segnalazione. La chiusura è stata decisa per consentire lavori di manutenzione sulla strada.

-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso il tratto Capannori-Lucca est, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, seguire le indicazioni per Lucca e rientrare in A11 alla stazione di Lucca est. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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