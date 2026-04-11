Autostrada A11 | stazione di Prato ovest chiusa due notti

Nelle ultime notti, la stazione di Prato Ovest sull'autostrada A11 è rimasta chiusa, influenzando i flussi di traffico lungo il tratto. La chiusura è avvenuta per due notti consecutive e ha richiesto l'adozione di percorsi alternativi per i veicoli in transito. La chiusura temporanea ha interessato i viaggiatori e le operazioni di gestione del traffico sulla principale arteria che collega diverse zone della regione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Prato est; in uscita per chi proviene da Pisa: Pistoia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: stazione di Prato ovest chiusa due notti Autostrada A11: stazione di Prato ovest chiusa per una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 febbraio... Autostrada A11: stazione di Lucca est chiusa per tre nottiIn alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla A12 Lucca-Viareggio.