Autostrada A1 aggiornati gli orari di chiusura notturna del casello di Frosinone verso Roma

La chiusura notturna del casello di Frosinone sulla A1 verso Roma sarà modificata. La gestione autostradale ha aggiornato gli orari per consentire i lavori nei cantieri lungo il tratto ciociaro. La chiusura temporanea è prevista in orari specifici, ma i dettagli esatti non sono stati comunicati. La decisione riguarda le fasce di notte, in modo da limitare i disagi alla viabilità. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali riaperture o variazioni ulteriori.

Modifiche in vista per la viabilità notturna sul tratto ciociaro dell'Autostrada A1 Milano-Napoli. La società di gestione autostradale ha diramato un aggiornamento relativo al programma dei cantieri, comunicando la chiusura temporanea del casello di Frosinone per consentire il prosieguo dei. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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