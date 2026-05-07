Casello di Colleferro scatta la chiusura notturna in entrata verso Roma Tutte le informazioni

Da questa notte, il casello di Colleferro sull'autostrada A1 sarà chiuso in entrata verso Roma. La chiusura è stata decisa dalla Direzione del Tronco 5 di Fiano Romano con l’ordinanza numero 4702026 e rimarrà in vigore temporaneamente. La misura riguarda esclusivamente l’ingresso in autostrada proveniente da quella direzione, senza influire sull’uscita o sul traffico in direzione nord.