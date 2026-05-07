Casello di Colleferro scatta la chiusura notturna in entrata verso Roma Tutte le informazioni
Da questa notte, il casello di Colleferro sull'autostrada A1 sarà chiuso in entrata verso Roma. La chiusura è stata decisa dalla Direzione del Tronco 5 di Fiano Romano con l’ordinanza numero 4702026 e rimarrà in vigore temporaneamente. La misura riguarda esclusivamente l’ingresso in autostrada proveniente da quella direzione, senza influire sull’uscita o sul traffico in direzione nord.
Attenzione alla viabilità autostradale per chi viaggia di notte in direzione della Capitale. La Direzione del Tronco 5 di Fiano Romano ha emanato l'ordinanza numero 4702026 che dispone la chiusura temporanea della stazione autostradale di Colleferro sull'Autostrada A1 Milano-Napoli. Il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Autostrada A1, chiude il casello di Anagni-Fiuggi Terme verso Napoli. Tutte le informazioniVariazioni temporanee alla viabilità per chi viaggia sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto ciociaro.
Lavori in corso sull'A1, scatta la chiusura del tratto Valmontone-Anagni. Tutte le informazioniModifiche alla viabilità e possibili disagi in vista per gli automobilisti in transito sull'Autostrada A1 Milano-Napoli.