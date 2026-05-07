Casello di Colleferro scatta la chiusura notturna in entrata verso Roma Tutte le informazioni

Da frosinonetoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa notte, il casello di Colleferro sull'autostrada A1 sarà chiuso in entrata verso Roma. La chiusura è stata decisa dalla Direzione del Tronco 5 di Fiano Romano con l’ordinanza numero 4702026 e rimarrà in vigore temporaneamente. La misura riguarda esclusivamente l’ingresso in autostrada proveniente da quella direzione, senza influire sull’uscita o sul traffico in direzione nord.

Attenzione alla viabilità autostradale per chi viaggia di notte in direzione della Capitale. La Direzione del Tronco 5 di Fiano Romano ha emanato l'ordinanza numero 4702026 che dispone la chiusura temporanea della stazione autostradale di Colleferro sull'Autostrada A1 Milano-Napoli. Il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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