Autostrada A1 casello di Ferentino chiuso per cantieri Tutti gli orari e viabilità alternativa

L'autostrada A1, nel tratto del frusinate, ha chiuso il casello di Ferentino a causa di lavori in corso. La chiusura è stata decisa per permettere interventi di manutenzione e miglioramento degli standard di sicurezza. La chiusura è temporanea e influirà sulla viabilità, con indicazioni di percorsi alternativi per gli automobilisti che percorrono questa tratta. I dettagli sugli orari e le deviazioni sono stati comunicati dalle autorità competenti.

Modifiche temporanee alla viabilità autostradale nel frusinate per consentire l'adeguamento e il potenziamento degli standard di sicurezza dell'infrastruttura. Sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Ferentino sarà interessata da una chiusura notturna per permettere l'esecuzione di specifici.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate A1 Roma-Napoli: Ferentino, casello chiuso per lavori di sicurezza. Deviazioni da lunedì 16 febbraio.La notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026 il casello autostradale di Ferentino, sulla A1 Roma-Napoli, sarà chiuso al traffico in entrata per... Autostrada A1, casello di Frosinone chiuso per lavori. Tutte le informazioniDisposta la chiusura temporanea della stazione autostradale del capoluogo ciociaro in entrambe le direzioni nella notte tra l'8 e il 9 aprile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Autostrada A1, nuovo casello tra Reggio Emilia e Modena a Correggio: il consiglio comunale dice sì; Autostrada A1, casello di Valmontone chiuso in direzione Napoli. Tutte le informazioni; Un nuovo casello in Autosole tra Modena e Reggio Emilia, mozione approvata; Reggio unita per il nuovo casello A1: sì del Consiglio, ora la sfida con Autostrade. VIDEO. IL NOME E LE FOTO. Incidente in A1. Scontro tra auto e camion dell’esercito: un mortoCAPUA – Grave incidente stradale sull’autostrada A1, in direzione nord, nei pressi del casello di Capua. A perdere la vita è Mario Damiano, 88 anni, conducente di un’auto su cui viaggiava in compagnia ... casertace.net Nuovo casello A1, Malavasi: Operazione di facciata di Vinci, il Governo ha bocciato l’ideaREGGIO EMILIA – Il progetto del nuovo casello autostradale sull’A1 a Prato di Correggio, dopo le due mozioni approvate in consiglio a Reggio in modo bipartisan, torna ad accendere il dibattito politic ... reggionline.com Ripristinata nella notte la completa percorribilità dell’autostrada A14 Bologna–Taranto, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, dove è tornata disponibile la circolazione su due corsie per senso di marcia. Le attività si sono svolte in maniera continuativa, 2 - facebook.com facebook Lavori autostrada Valtrompia: nuovo svincolo sulla Sp19 da venerdì x.com