Autonomia Stefani rilancia | Se una Regione risparmia è giusto aumentare stipendi e previdenza nella sanità

Il ministro per gli affari regionali ha dichiarato che se una regione risparmia nella gestione della sanità, è giusto aumentare stipendi e previdenza per il personale sanitario. Questa affermazione riguarda il percorso dell’autonomia differenziata, che si sta sviluppando con un nuovo passo avanti. Il Veneto torna così a essere protagonista del dibattito sulla gestione autonoma delle risorse e delle competenze nelle regioni.

Il percorso dell’autonomia differenziata compie un nuovo passo avanti e il Veneto torna al centro del dibattito. Nella giornata di giovedì 4 giugno si è infatti conclusa la fase delle audizioni dei presidenti delle Regioni che hanno chiesto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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