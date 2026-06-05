Un rappresentante dell'Automobile Club Alessandria ha ricevuto il Premio al Merito Sportivo. Sono stati annunciati i nuovi verificatori tecnici che hanno superato l'esame di qualificazione. Il ruolo di un ufficiale di gara include il controllo della sicurezza tecnica delle vetture e il rispetto delle normative sportive. Le funzioni di questi ufficiali sono fondamentali per garantire l'integrità delle competizioni automobilistiche.

Chi sono i nuovi verificatori tecnici che hanno superato l'esame? Come garantisce la sicurezza tecnica il lavoro di un ufficiale di gara? Perché il ruolo di chi opera dietro le quinte è fondamentale? Quali nuove competenze tecniche stanno entrando nel movimento sportivo locale??? In Breve Alessandra Mastrazzo e Antonio Petroccia diventano nuovi Verificatori Tecnici dopo l'esame. Il premio al merito sportivo viene assegnato per l'edizione 2025. L'investimento . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Alessandria.

© Ameve.eu - Automobile Club Alessandria: Mastrazzo riceve il Premio al Merito Sportivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mantova: il comandante Feola riceve l’onorificenza al MeritoIl comandante dei vigili del fuoco di Mantova ha ricevuto un'onorificenza al Merito.

Giovanni Carolla riceve a Barcellona la Gran Croce al Merito UmanitarioA Barcellona si è svolta la cerimonia di consegna della Gran Croce al Merito Umanitario presso il “The Imperial Barcelona”.

Temi più discussi: Automobile Club Alessandria celebra Roberto Mastrazzo, premiato al merito sportivo 2025; Torna 'Alessandria Barocca e non solo…': il 7 giugno si parte con 'Le vie dell'acqua, dalla Laguna al Tamigi'; Croce Rossa Alessandria: nuova ambulanza donata dalla Fondazione CRAL.

Ad Alessandria il corso per diventare commissario di percorsoL’Automobile Club Alessandria e l’asd Ufficiali di gara di Alessandria organizzano un corso per diventare commissario di percorso. I requisiti sono: cittadinanza italiana o residenza in Italia da ... atnews.it

Aci, ad Alessandria parte tour Ruote nella Storia 2024L'Automobile Club Alessandria, in collaborazione con ACI Storico e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei comuni di Alessandria e Casale Monferrato, organizza domenica 29 settembre ... ansa.it