Automobile Club Alessandria | Mastrazzo riceve il Premio al Merito Sportivo

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante dell'Automobile Club Alessandria ha ricevuto il Premio al Merito Sportivo. Sono stati annunciati i nuovi verificatori tecnici che hanno superato l'esame di qualificazione. Il ruolo di un ufficiale di gara include il controllo della sicurezza tecnica delle vetture e il rispetto delle normative sportive. Le funzioni di questi ufficiali sono fondamentali per garantire l'integrità delle competizioni automobilistiche.

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Chi sono i nuovi verificatori tecnici che hanno superato l'esame? Come garantisce la sicurezza tecnica il lavoro di un ufficiale di gara? Perché il ruolo di chi opera dietro le quinte è fondamentale? Quali nuove competenze tecniche stanno entrando nel movimento sportivo locale??? In Breve Alessandra Mastrazzo e Antonio Petroccia diventano nuovi Verificatori Tecnici dopo l'esame. Il premio al merito sportivo viene assegnato per l'edizione 2025. L'investimento . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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