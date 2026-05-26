A Barcellona si è svolta la cerimonia di consegna della Gran Croce al Merito Umanitario presso il “The Imperial Barcelona”. La premiazione è avvenuta in presenza di un pubblico selezionato. La medaglia è stata assegnata a un cavaliere italiano riconosciuto per il suo impegno umanitario. Nessun altro dettaglio sul motivo o sullo specifico operato premiato. La cerimonia si è conclusa senza ulteriori annunci o dichiarazioni pubbliche.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta presso il “The Imperial Barcelona”, in Spagna, la consegna della Gran Croce al Merito Umanitario al Cav. e Ufficiale della Repubblica Giovanni Carolla. “Premiamo chi si è sacrificato per il bene degli altri” è questo il filo comune che caratterizza da più di venticinque anni l’Istituzionale al Merito umanitario. Il riconoscimento è nato a Barcellona nel 1999 con la missione di premiare annualmente figure del settore sociale, culturale e benefattori che hanno dimostrato con osservanza e perseveranza il loro interesse e la loro preoccupazione per il benessere degli altri. Per il lavoro umanitario e i valori umani è stata voluta dal Re di Spagna e successivamente riconosciuta dal Ministero degli Interni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovanni Carolla riceve a Barcellona la Gran Croce al Merito Umanitario

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