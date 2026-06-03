Il comandante dei vigili del fuoco di Mantova ha ricevuto un'onorificenza al Merito. È stato riconosciuto per aver rischiato la vita durante un intervento di salvataggio di un anziano in un incendio. In passato, ha rifiutato un trasferimento dopo aver ricevuto una minaccia di morte. La cerimonia si è svolta in presenza delle autorità locali. La motivazione ufficiale evidenzia il coraggio dimostrato durante le operazioni di emergenza.

Come ha rischiato la vita per salvare un anziano tra le fiamme? Perché ha rifiutato il trasferimento dopo la minaccia di morte? Cosa ha scoperto durante l'operazione contro la criminalità in Calabria? Quali medaglie al valore ha collezionato durante la sua carriera??? In Breve Operazione Omnia nel 2007 portò all'arresto di 66 soggetti nella zona Sibaritide. Collaborazione con il PM Vincenzo Luberto della Dda di Catanzaro durante indagini calabresi. Salvataggio di un an . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova: il comandante Feola riceve l’onorificenza al Merito

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