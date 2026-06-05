auto nella storia sfida tra 30 equipaggi

L’Altotevere si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dell’eleganza senza tempo dei motori storici, della valorizzazione del territorio e dell’impegno sociale con II Trofeo "Baronia di Monte Ruperto". La manifestazione, una gara di regolarità per auto d’epoca arricchita da prove di abilità, è iscritta al calendario nazionale ASI e si svolgerà domani e domenica 7 giugno. L’evento, organizzato dall’ Auto Moto Storiche Altotevere e patrocinato dai comuni di Città di Castello, Umbertide e Pietralunga, arriva sulla scia del successo della prima edizione. Lo scorso febbraio, il club tifernate ha ricevuto a Parma, durante Automotoretrò, il premio ASI 2025 "Vittorio Zanon", assegnato ai migliori eventi organizzati dai club federati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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