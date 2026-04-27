MTB tra storia e natura | torna la sfida tra le fontane di Pietrelcina

Il 10 maggio si svolgerà la Fountain Bike, una gara di mountain bike che coinvolgerà i percorsi tra Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita. La manifestazione prevede il passaggio attraverso sentieri e zone naturali di questi territori. L’evento si inserisce in un contesto che unisce la passione per le biciclette e la valorizzazione del paesaggio locale. La competizione coinvolge ciclisti provenienti da diverse aree della regione.

? Cosa sapere Il 10 maggio la Fountain Bike percorrerà i sentieri tra Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita.. L'evento MTB South Experience valorizza le antiche fontane rurali e il patrimonio culturale del Sannio.. Martedì 28 aprile, alle ore 10:30, la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori a Benevento ospiterà la conferenza stampa per presentare la quarta edizione di Pedalando sulle colline beneventane – Fountain Bike, un evento che il 10 maggio porterà i ciclisti tra le strade di Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita. L’iniziativa, che si inserisce come seconda tappa del calendario MTB South Experience, affonda le sue radici nell’idea dell’Archeoclub di Pietrelcina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MTB tra storia e natura: torna la sfida tra le fontane di Pietrelcina Notizie correlate Appennino 2026: MTB unisce storia, cibo e naturaLa mappa cartacea dei percorsi MTB dell’Appennino Emiliano per il 2026 è già disponibile, offrendo una guida dettagliata che copre le province di... Da Buti a Vicopisano, torna “Apassonordico”: percorso tra natura, sport e storiaUn itinerario tra il Monte Pisano, borghi e natura nel cuore della provincia di Pisa.