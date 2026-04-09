Puglia in moto | 54 equipaggi e auto leggendarie tra storia e motori

In Puglia si svolge per la prima volta l’intera edizione della 1000 Miglia experience Italy, un evento internazionale dedicato alle auto d’epoca. Sono 54 i team, provenienti da 11 paesi differenti, che percorrono un tragitto di 630 chilometri tra paesaggi e città della regione. L’evento coinvolge appassionati di motori e storici delle auto, con veicoli che rappresentano pezzi di storia automobilistica.

La Puglia ospita per la prima volta l’intera edizione della 1000 Miglia experience Italy, un evento internazionale che vede 54 equipaggi provenienti da 11 nazioni diverse impegnati in un percorso di 630 chilometri. Il viaggio, iniziato giovedì 9 aprile con partenza da Bari, toccherà località come Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto e si concluderà a Taranto domenica 12 aprile. Il palcoscenico motoristico si sposta oggi verso Brindisi, dove i partecipanti vivranno una tappa fondamentale dopo la partenza barese. La competizione, organizzata da 1000 Miglia Srl, prevede 65 prove cronometrate e sei prove di media lungo le strade della regione. Domani, 10 aprile, il passaggio sarà diretto verso il Salento, passando per i vicoli della città bianca di Ostuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia in moto: 54 equipaggi e auto leggendarie tra storia e motori Motori accesi sui Sicani: 56 equipaggi al via per il secondo rally tra moderne e storicheTutto pronto il rally Monti Sicani, appuntamento che aprirà il campionato siciliano rally per auto moderne, storiche e classiche. Bari: 54 auto d’epoca sfidano su 630 km di PugliaIl 9 aprile 2026, Bari diventerà il punto di partenza per la 1000 Miglia Experience Italy, un evento che trasformerà le strade pugliesi in una...