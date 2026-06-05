Auto ferma in sosta sul ponte in marcia da sola finisce contro un muro

Notizia in breve

Un’auto in sosta su un ponte è ripartita da sola e si è schiantata contro un muro. L’incidente è avvenuto ieri mattina nel centro di Nocera Inferiore. Testimoni riferiscono che all’interno dell’auto si trovava un bambino, lasciato da solo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la scena ha causato grande spavento tra i presenti. Le autorità stanno verificando le cause del movimento autonomo del veicolo.