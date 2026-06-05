Auto ferma in sosta sul ponte in marcia da sola finisce contro un muro
Un’auto in sosta su un ponte è ripartita da sola e si è schiantata contro un muro. L’incidente è avvenuto ieri mattina nel centro di Nocera Inferiore. Testimoni riferiscono che all’interno dell’auto si trovava un bambino, lasciato da solo. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la scena ha causato grande spavento tra i presenti. Le autorità stanno verificando le cause del movimento autonomo del veicolo.
Momenti di terrore in centro a Nocera Inferiore, ieri mattina, quando un bambino - secondo testimonianze sul posto - lasciato da solo all’interno di un’auto, ha rischiato di provocare una tragedia. La vettura, dopo essere rimasta senza nessun adulto a bordo, ha iniziato a muoversi lungo il ponte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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