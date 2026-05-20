Arluno fugge ai controlli e finisce contro un muro | l’auto si incendia e lui finisce in ospedale
A Arluno, un uomo ha tentato di evitare un controllo della polizia locale e ha accelerato, finendo contro un muro. L’impatto ha causato l’incendio dell’auto, che si è incendiata immediatamente dopo l’incidente. La persona a bordo è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
Arluno (Milano), 20 maggio 2026 – All’ alt imposto a Legnano dagli agenti della Polizia locale in motocicletta ha risposto accelerando ed evitando il controllo per dare il via a una fuga che ha attraversato il territorio dell’Altomilanese: arrivato ad Arluno ha infine pe rso il controllo della vettura andando a schiantarsi contro il muro di cinta di un’abitazione privata e provocando un incendio che ha coinvolto il mezzo. La dinamica dell'inseguimento. Tutto è accaduto a partire dalle 10 di questa mattina quando M.P., 50 anni, residente ad Arluno e noto alle forze dell’ordine, a bordo di Volkswagen Polo dopo aver violato l'alt imposto da pattuglia di motociclisti della polizia locale di Legnano, ha poi dato il via a un inseguimento che si è protratto poi per i comuni di Busto Garolfo e Casorezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Il postino si schianta contro un'auto in panne e finisce in ospedaleSchianto nella mattinata di ieri, lunedì 2 marzo, lungo la variante della Sp 11 a Chiari: un postino di 36 anni è finito in ospedale dopo essersi...
FOTO/ Auto finisce contro un muro: nessun ferito in via delle PuglieTempo di lettura: < 1 minutoPaura nel primo pomeriggio di oggi in via delle Puglie, dove si è verificato un incidente stradale fortunatamente senza...