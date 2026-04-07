Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in via delle Puglie, quando un'auto ha terminato la sua corsa contro un muro. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i presenti. La polizia è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona. Sul posto anche i mezzi di soccorso, anche se non sono stati necessari interventi sanitari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura nel primo pomeriggio di oggi in via delle Puglie, dove si è verificato un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze. Secondo una prima ricostruzione, un uomo alla guida di una Citroen ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro un muro ai margini della carreggiata. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Nonostante la dinamica dell’incidente, il conducente non ha riportato ferite e non si è reso necessario l’intervento dei sanitari. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha provveduto ad effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a gestire la viabilità nell’area interessata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Auto finisce contro un muro: nessun ferito in via delle Puglie

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