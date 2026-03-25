Valtecne, azienda specializzata nella produzione di componenti meccanici di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, annuncia una serie di assunzioni e programmi di formazione rivolti ai giovani. Queste iniziative sono finalizzate a rafforzare il team e sostenere la crescita del Gruppo, in risposta alle richieste di un mercato in continua evoluzione.

L’azienda prevede nuovi inserimenti che coinvolgeranno tutte le aree aziendali, con un focus particolare sull’area Operations, ossia sulle attività direttamente connesse al flusso produttivo. L’attenzione è rivolta sia a operatori con esperienza nelle tecnologie meccaniche, come tornitura e fresatura, sia a persone interessate ad avvicinarsi al mondo della meccanica di precisione e a confrontarsi con le sfide produttive e organizzative che caratterizzano il settore. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di consolidamento industriale e di investimento continuo in innovazione, qualità produttiva e competenze, che negli ultimi anni ha accompagnato l’espansione di Valtecne sui principali mercati di riferimento. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Per la sua crescita Valtecne punta su assunzioni e formazione dei giovani

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