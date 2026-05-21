Un’indagine recente rivela che circa un quinto degli acquirenti di auto decide di rinunciare al prezzo proposto prima di arrivare alla firma. La trattativa spesso si interrompe nelle fasi finali, lasciando molte persone senza l’acquisto. Il prezzo rappresenta uno degli ostacoli principali nella conclusione della vendita, mentre il nuovo importo medio dei preventivi influenza le scelte di modello. Questi dati evidenziano come le dinamiche di mercato e le aspettative dei clienti possano incidere sulle decisioni di acquisto.

? Punti chiave Perché molti acquirenti abbandonano la trattativa proprio prima della firma?. Come influisce il nuovo ticket medio sulla scelta del modello?. Chi sono le generazioni che preferiscono l'usato per motivi di budget?. Quali strumenti finanziari stanno cambiando la gestione della manutenzione auto?.? In Breve Il valore dei prestiti per auto nel 2025 ha raggiunto 23,9 miliardi di euro.. Il ticket medio per un'auto nuova è salito a 19.750 euro.. Lombardia, Lazio e Campania guidano la distribuzione geografica dei finanziamenti erogati.. Il 59% degli automobilisti preferisce il Buy Now Pay Later per spese accessorie..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto, il muro dei preventivi: 1 acquirente su 5 rinuncia al prezzo

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