Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato a terra da un autista di autobus perché non aveva l’abbonamento. La mattina, tuttavia, l’autista ha deciso di farlo salire ugualmente, dimostrando comprensione. Il ragazzo è arrivato a scuola e ha potuto frequentare le lezioni. La situazione si è verificata in una città italiana, senza che siano stati segnalati altri episodi simili o conseguenze legali.

Quando il ragazzino è salito sui gradini del bus senza timbrare, l'autista gli ha chiesto se avesse il biglietto. "Ho l'abbonamento, ma stamattina l'ho dimenticato a casa. Sono dovuto uscire di corsa, ero in ritardo", ha risposto l'11enne appena uscito da scuola. Il conducente è stato però inflessibile e lo ha fatto scendere, chiudendogli le porte in faccia. Il ragazzino è stato così costretto a farsi tre chilometri a piedi. È accaduto a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, dove il giovane frequenta la prima media., A riportare l'accaduto l'edizione locale della Stampa. Dopo le lezioni, intorno alle 14.05, l'11enne sarebbe salito a bordo del bus linea 901 che collega Pinerolo a Bobbio Pellice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Torino, 11enne lasciato a terra dall'autista del bus: non aveva l'abbonamento

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11enne lasciato a piedi dal bus, l'autista si scusa ed esprime rammarico

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