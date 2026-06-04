La Germania è stata bocciata all’ONU sulla questione di Gaza, mentre all’interno del Consiglio di sicurezza sono stati approvati i candidati di Austria e Portogallo. La decisione rappresenta una sconfitta per il paese, che è uno dei principali finanziatori delle Nazioni Unite. La votazione si è svolta ieri, e la Germania non ha ottenuto il supporto necessario, mentre Austria e Portogallo sono stati confermati come membri del Consiglio.

La Germania, secondo stato sponsor finanziario delle Nazioni Unite, ha incassato ieri una delle sconfitte diplomatiche più umilianti della sua storia. Nella votazione per i seggi non permanenti del Consiglio di Sicurezza Onu, Berlino è stata nettamente battuta da Austria e Portogallo nel gruppo «Europa Occidentale e Altri». Un risultato pesantemente influenzato dalle posizioni di Berlino sul genocidio a Gaza. Per ottenere uno dei due seggi serviva una maggioranza qualificata di due terzi dei 193 Stati membri. Il verdetto è stato inequivocabile: Portogallo 134 voti, Austria 131, Germania soltanto 104. Un distacco umiliante per un Paese che ha investito risorse politiche ed economiche enormi nella propria candidatura. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Germania umiliata all’Onu: bocciata su Gaza, al Consiglio vanno Austria e Portogallo

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