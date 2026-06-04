La Germania non ha ottenuto il seggio nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, perdendo le elezioni. Il voto contrario è stato influenzato dal sostegno tedesco a Israele e Ucraina. Nonostante i contributi finanziari elevati, la diplomazia tedesca non è riuscita a conquistare il seggio. La decisione è stata presa da alcuni paesi durante il voto segreto, senza che ci siano state dichiarazioni ufficiali sui motivi specifici.

Perché il sostegno a Israele e Ucraina ha causato il voto contrario? Come può la diplomazia finanziaria tedesca fallire nonostante i massicci contributi? Chi potrebbe sostituire Friedrich Merz alla guida del governo tedesco? Quali ripercussioni avrà questo isolamento sul bilancio pubblico della Germania??? In Breve Germania ottiene solo 104 voti contro i 127 necessari per il seggio. Austria e Portogallo vincono con rispettivamente 131 e 134 consensi. Il ministro Johann Wadephul . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ukraine Support Cost Germany a UN Security Council Seat, German FM Wadephul Says | APT

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