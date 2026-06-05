Nel 2025, a Milano sono state 9.404 le persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, rispetto alle 9. nel 2024. La crescita riguarda principalmente cittadini stranieri, mentre il numero di italiani nati e residenti nella città rimane stabile. La città continua a vedere un incremento di popolazione proveniente da altri Paesi, con una presenza straniera sempre più significativa tra i nuovi cittadini.

Milano si conferma città sempre più multietnica. Nel 2025 sono state 9.404 le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana, rispetto alle 9.022 registrate nell’intero 2024. Un saldo positivo pari a 382 unità. Egitto, Filippine e Perù i principali Paesi di provenienza. Per la giunta comunale guidata dal sindaco, Beppe Sala, l’acquisizione di nuovi cittadini -elettori non è solo un segno dei tempi, da festeggiare con l’iniziativa “milanesi dal primo giorno”, ma uno dei capisaldi delle politiche sociali seguite da Palazzo Marino, dove l’accoglienza senza limiti viene considerata un aspetto positivo, e non un problema. Dipendesse dal. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Aumentano i milanesi, ma sono stranieri: il gioco sporco del Pd

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