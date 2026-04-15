Barbareschi al Goldoni | il gioco sporco del potere in November

Al Teatro Goldoni di Venezia si sta per concludere la stagione teatrale con una rappresentazione della commedia November, scritta da David Mamet. La pièce affronta i temi del potere e della manipolazione, ponendo l’attenzione sulla dinamica di questi elementi all’interno di un contesto teatrale. La produzione è stata annunciata come l’evento di chiusura di quest’anno, attirando l’interesse del pubblico e della critica.

Il Teatro Goldoni di Venezia si prepara a chiudere la propria stagione teatrale con una produzione che mette al centro il potere e la manipolazione attraverso la commedia November di David Mamet. Lo spettacolo, che vede la regia di Chiara Noschese e la traduzione firmata da Luca Barbareschi, sarà in scena dal 17 al 19 aprile, portando in platea una riflessione sulla gestione delle crisi politiche e sociali. La trama ruota attorno alla figura di Charles Smith, il presidente uscente degli Stati Uniti, interpretato proprio da Barbareschi. Il leader si trova a gestire un declino dei consensi e l’esaurimento delle risorse finanziarie, mentre il rischio di uno scontro nucleare incombe sulla sua amministrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barbareschi al Goldoni: il gioco sporco del potere in November Luca Barbareschi al Teatro Nuovo nella commedia “November”Dal 24 al 29 marzo, “November”, una commedia di David Mamet con Luca Barbareschi, Simone Colombari, Chiara Noschese, Nico di Crescenzo, Brian... 'November', Luca Barbareschi e Chiara Noschese al Verdi con una satira affilata ed esilaranteLa Stagione di Prosa 2526 del Teatro Verdi, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, si avvia all’epilogo e, prima del gran...