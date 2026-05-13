Un articolo analizza le accuse mosse da un giornalista nei confronti del Partito Democratico, evidenziando presunte manipolazioni della Costituzione. Secondo l’autore, la sinistra avrebbe adottato strategie discutibili per influenzare il testo fondamentale, mettendo in discussione il rispetto dei principi costituzionali. La discussione si concentra sulle modalità con cui alcune forze politiche avrebbero cercato di modificare o interpretare la Carta in modo da favorire determinati interessi, senza entrare nel merito delle singole azioni.

Come è successo che la Carta fondante la nostra Repubblica, frutto di compromessi tra culture diverse, puntigliosa nell’indicare diritti, ma anche doveri, è diventata “proprietà” della sinistra, Bibbia laica- e perciò intoccabile, su cui fonda la propria identità? È la domanda che si fa Antonio Polito, come sempre spietatamente onesto, nel saggio La Costituzione non è di sinistra. Contro l’uso politico della Carta, per la collana “Libera” della Silvio Berlusconi Editore, in cui ripercorre la storia della Costituzione italiana, mettendo in discussione una serie di dogmi: dal fatto che la Costituzione sia testo fondante di una parte politica al fatto che modificarla sia tradirla.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Polito inchioda il Pd: il gioco sporco della sinistra con la Costituzione

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