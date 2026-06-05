Audi ha presentato la Nuvolari, una supercar con 1.001 cavalli. La vettura si distingue per le sue elevate prestazioni e un design sportivo. La Nuvolari rappresenta il ritorno del marchio nel segmento delle auto ad alte prestazioni. Le immagini mostrano una vettura dal look aggressivo e moderno, pensata per chi cerca potenza e stile. La produzione e la disponibilità sul mercato non sono state ancora comunicate.

‹ › 1 5 audi nuvolari. ‹ › 2 5 audi nuvolari. ‹ › 3 5 audi nuvolari. ‹ › 4 5 audi nuvolari. ‹ › 5 5 audi nuvolari. Audi riporta il proprio marchio nel territorio delle supercar con la nuova Nuvolari, modello a tiratura limitata che segna una svolta nella strategia del costruttore tedesco. Con quest’auto, infatti, la casa degli Anelli torna a calcare il palcoscenico della performance pura a due anni dalla fine della produzione della R8, inaugurando una nuova fase caratterizzata da propulsione ibrida ad alte prestazioni e tecnologie derivate dal motorsport. La Nuvolari è la vettura stradale più potente e veloce mai realizzata da Audi. Il sistema propulsivo sviluppa complessivamente 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Audi, il ritorno alle supercar. Debutta la Nuvolari da 1.001 cavalli – FOTO

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