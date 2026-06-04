Audi presenta la Nuvolari, una supercar ibrida da 1.001 cavalli, con un numero limitato di 499 unità. Il prezzo di ogni vettura è di 600 mila euro. La produzione mira a ridefinire il design e le prestazioni nel segmento delle auto di lusso. La vettura combina tecnologia ibrida e motorizzazione potente, con un focus sullo stile distintivo. La Nuvolari rappresenta un modello esclusivo per il marchio tedesco.

Squisitamente ibrida, con un motore V8 turbo benzina capace di arrivare fino a 10 mila giri, e poi indubbiamente sportiva, come non poteva non essere il modello più potente e veloce che abbia mai realizzato il marchio tedesco, che però sceglie un designer italiano, così come lo è il nome. La nuova Audi si chiama Nuvolari, pilota e leggenda a cui perfino Enzo Ferrari riconosceva "sensibilità meccanica e coraggio quasi disumano". Tazio "era un leone", Audi Nuvolari oggi osa con 1.001 Cv di potenza complessiva, ma ridefinisce anche stile e ambizioni della Casa di Ingolstadt per gli anni a venire grazie al lavoro del Direttore Creativo Massimo Frascella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Audi Nuvolari, il nuovo volto di Ingostadt è una supercar ibrida da 1.001 cavalli

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