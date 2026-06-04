Audi Nuvolari il nuovo volto di Ingostadt è una supercar ibrida da 1.001 cavalli

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Audi presenta la Nuvolari, una supercar ibrida da 1.001 cavalli, con un numero limitato di 499 unità. Il prezzo di ogni vettura è di 600 mila euro. La produzione mira a ridefinire il design e le prestazioni nel segmento delle auto di lusso. La vettura combina tecnologia ibrida e motorizzazione potente, con un focus sullo stile distintivo. La Nuvolari rappresenta un modello esclusivo per il marchio tedesco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Squisitamente ibrida, con un motore V8 turbo benzina capace di arrivare fino a 10 mila giri, e poi indubbiamente sportiva, come non poteva non essere il modello più potente e veloce che abbia mai realizzato il marchio tedesco, che però sceglie un designer italiano, così come lo è il nome. La nuova Audi si chiama Nuvolari, pilota e leggenda a cui perfino Enzo Ferrari riconosceva "sensibilità meccanica e coraggio quasi disumano". Tazio "era un leone", Audi Nuvolari oggi osa con 1.001 Cv di potenza complessiva, ma ridefinisce anche stile e ambizioni della Casa di Ingolstadt per gli anni a venire grazie al lavoro del Direttore Creativo Massimo Frascella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

audi nuvolari il nuovo volto di ingostadt 232 una supercar ibrida da 1001 cavalli
© Gazzetta.it - Audi Nuvolari, il nuovo volto di Ingostadt è una supercar ibrida da 1.001 cavalli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Audi RS5 Avant: V6 ibrida con 639 CV, da togliere il fiatoAudi presenta la nuova RS5 Avant, equipaggiata con un motore V6 ibrido che sviluppa 639 cavalli.

Leggi anche: Audi A6 V6 3.0 Tdi: diesel e ibrida. Come va

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web