Nuova Audi Nuvolari | 1.001 CV per un mito italiano?

Audi ha presentato la Nuvolari, la sua prima hypercar, con un motore ibrido da 1.001 cavalli. La produzione sarà limitata a 499 unità, con consegne previste per la prima metà del 2027.

Audi ha svelato la prima supercar della sua storia. Si chiama Nuvolari, è un’hypercar ibrida da 1.001 CV e verrà costruita in soli 499 esemplari, con le prime consegne attese nella prima metà del 2027. Ma il dettaglio che la rende speciale per noi italiani è proprio quel nome. La Audi Nuvolari nel colore di lancio Titanium — Foto: Audi MediaCenter Chi era Tazio Nuvolari. Tazio Nuvolari, nato a Castel d’Ario in provincia di Mantova, è stato uno dei più grandi piloti della storia dell’automobilismo. Lo chiamavano “il Mantovano Volante”. Negli anni Trenta corse per l’ Auto Union, la casa dei quattro anelli che è l’antenata diretta di Audi. Vinse il Gran Premio d’Italia a Monza nel 1938. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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