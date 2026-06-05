Audemars Piguet svela 3 orologi colorati perfetti per questa estate
Tre orologi colorati sono stati presentati questa estate da Audemars Piguet. Gli esemplari sono stati mostrati durante il Festival di Cannes, dove sono stati indossati da celebrità come attori e star internazionali. La maison svizzera ha portato sul red carpet modelli con quadranti vivaci e cinturini in tonalità brillanti. Nessuna informazione sui prezzi o disponibilità, né dettagli tecnici degli orologi.
Gli orologi Audemars Piguet hanno letteralmente conquistato il tappeto rosso del Festival di Cannes, da Gilles Lellouche a Guillaume Canet, passando per Vin Diesel e Niels Schneider. Sulla scia di questa frenesia cannesiana, la manifattura svizzera di alta orologeria ne approfitta per svelare i suoi tre nuovi modelli del Royal Oak Offshore, caratterizzati da colori vivaci ed estivi. Royal Oak Offshore, lanciato nel 1993, riprende il DNA Royal Oak in uno spirito più sportivo. La sua cassa ha una dimensione maggiore, il design è più appariscente e i materiali più vari. The Beast è ormai diventato un classico a tutti gli effetti della maison svizzera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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