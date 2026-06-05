audemars piguet svela 3 orologi colorati perfetti per questa estate

Notizia in breve

Tre orologi colorati sono stati presentati questa estate da Audemars Piguet. Gli esemplari sono stati mostrati durante il Festival di Cannes, dove sono stati indossati da celebrità come attori e star internazionali. La maison svizzera ha portato sul red carpet modelli con quadranti vivaci e cinturini in tonalità brillanti. Nessuna informazione sui prezzi o disponibilità, né dettagli tecnici degli orologi.