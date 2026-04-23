Audemars Piguet apre le porte della sua AP House Milano con Crafting Time: When Design Shapes Movement, una mostra che ha un pregio raro: prende un tema complesso come il rapporto tra design e movimento e lo rende leggibile, senza semplificarlo. Fino al prossimo 3 maggio 2026, nello spazio dell’ ex Garage Traversi in via Bagutta, il brand svizzero mette in scena un percorso immersivo che non si limita a esporre orologi, ma costruisce un racconto capace di intrigare anche chi si interessa anche solo marginalmente agli orologi. Cronografi e tourbillon: la tecnica diventa linguaggio. Marco Erba Il cuore della mostra è una collezione privata di segnatempo storici, molti dei quali mai esposti prima in Italia.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Audemars Piguet mette n mostra una collezione di orologi pazzeschi che non rivedremo mai più

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