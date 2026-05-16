Lancio Swatch x Audemars Piguet a Milano | lunghe code per i nuovi orologi Dove trovarli e quanto costano

Le transenne e la lunga fila di appassionati e clienti in attesa. Questa la scena che diversi passanti, sabato mattina, hanno immortalato fuori dal negozio Swatch di Milano, in corso Vittorio Emanuele, dove il 16 maggio è partita la vendita nei negozi selezionati della nuova collezione "Royal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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