Nelle prime ore di giovedì 9 aprile 2026, un attacco con missili ha colpito il kibbutz di Manara, vicino al confine con il Libano. L’azione è stata compiuta da Hezbollah, che ha rotto la tregua con Israele. La zona intorno è stata interessata da un fuoco di risposta, senza che siano stati segnalati feriti o danni significativi. La situazione resta tesa e in evoluzione nella regione.

Nelle prime ore di questo giovedì 9 aprile 2026, un lancio missilistico organizzato da Hezbollah ha colpito il kibbutz di Manara, situato in prossimità del confine con il Libano. L’azione militare del gruppo libanese è stata presentata come una risposta diretta a quella che viene definita una violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte del nemico. Le dinamiche del conflitto e il posizionamento statunitense. Il gruppo libanese ha giustificato l’attacco verso il territorio israeliano sostenendo di avere il diritto di reagire a una serie di operazioni militari condotte da Israele sul suolo libanese. Secondo quanto comunicato da Hezbollah, l’offensiva contro il kibbutz di Manara si è resa necessaria proprio a causa della mancata osservanza dei termini della tregua stabilita tra gli Stati Uniti e l’Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Manara sotto i missili: Hezbollah rompe la tregua con Israele

Israele, continua attacchi in Libano. Hezbollah risponde con lancio di missiliContinuano gli attacchi di Israele in Libano contro le postazioni di Hezbollah che però risponde con il lancio di missili.

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