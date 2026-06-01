Il 1 giugno 2026, il presidente americano ha ordinato di fermare un raid israeliano previsto su Beirut. La Casa Bianca ha contattato il primo ministro israeliano, chiedendo di sospendere l’operazione. In seguito, Hezbollah ha annunciato di aver sospeso le ostilità e di aver accettato una tregua con Israele. Non ci sono ulteriori dettagli sulle trattative o sui motivi della decisione di interrompere l’attacco.

Roma, 1 giugno 2026 – Il presidente americano Donald Trump blocca l’attacco israeliano su Beirut in extremis. E Hezbollah accetta di cessare il fuoco e di interrompere i lanci di droni verso Israele. Si chiude così una giornata ad altissima tensione nel Libano messo sotto pressione da una devastante azione militare di Tel Aviv nel sud del Paese. Se sia stata un’iniziativa di Trump in extremis o una studiata azione di pressione sugli islamisti, non è possibile saperlo. Il nodo era sempre rimasto quello di chi dovesse fermare per primo gli attacchi, se Hezbollah o Israele. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, che ieri ha sentito sia il premier di Tel Aviv, sia il presidente libanese, Joseph Aoun, ha proposto una de-escalation graduale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Beirut, Israele ferma il raid. La Casa Bianca chiama Netanyahu. Hezbollah cede: tregua con Tel Aviv

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