Atm assume a Milano quattro giorni di ' Job Week' con colloqui immediati | come candidarsi

Durante la 'Job Week' di quattro giorni organizzata da Atm a Milano, sono previsti colloqui immediati per i candidati interessati a inserirsi nell'azienda. Per partecipare, bisogna seguire le modalità di candidatura indicate sul sito ufficiale di Atm. L'evento si concentra sull'assunzione di nuovo personale e offre l'opportunità di sostenere colloqui sul momento.

Quattro giorni interamente dedicati al futuro professionale e alle nuove opportunità di inserimento in Atm. Dal 10 al 13 giugno, Milano ospiterà la prima edizione della Job Week, l’inedita iniziativa di recruiting promossa dall'Azienda trasporti milanesi con l'obiettivo mirato di assumere nuovi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Evento Silicon Drinkabout - Roma 29/04/26

Notizie e thread social correlati

Volete lavorare in Atm? Quattro giorni di selezioni e colloqui con la Job WeekL’azienda di trasporti di Milano ha annunciato una settimana dedicata alle selezioni.

Atm Job Week, al via le assunzioni a Milano: i profili ricercati e cosa serve per il colloquioL'azienda dei trasporti di Milano ha aperto le iscrizioni per l'Atm Job Week, una serie di quattro giornate di selezioni in presenza.

Temi più discussi: Atm Job Week, al via le assunzioni a Milano: i profili ricercati e cosa serve per il colloquio; ATM assume nuove persone per Milano!; Al via la Atm job week a Milano: le figure ricercate e come candidarsi alle selezioni; ATM cerca personale a Milano: 4 giorni di colloqui e assunzioni.

Volete lavorare in Atm? Quattro giorni di selezioni e colloqui con la Job WeekL’evento si terrà al Factory Eleven di via Padova. Nell’ultimo anno l’azienda – che sostiene i costi per la patente D e la Carta di qualificazione del conducente – ha assunto 865 fra guidatori e manov ... msn.com

Atm assume a Milano, quattro giorni di 'Job Week' con colloqui immediati: come candidarsiDal 10 al 13 giugno la prima Job Week al Factory Eleven: come registrarsi per fare il colloquio con le risorse umane ... milanotoday.it