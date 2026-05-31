Nel segno di Soufiane El Bakkali: il pubblico della terza tappa della Diamond League 2026, a Rabat, in Marocco, in chiusura di meeting, va in escandescenze per il suo decorato siepista, a segno per la quinta volta consecutiva. Il due volte olimpionico e due volte iridato, con un gran finale, vince in 7’57”25, siglando la terza miglior prestazione mondiale stagionale della serata, a 57100 dal personale. In scia, super prestazione del 29enne tedesco Frederik Ruppert, primo europeo a infrangere - e non di poco - il muro degli otto minuti: 7’57”80. Il progresso sul primato continentale (8’00”09 del francese Mahiedine Mekhissi, Parigi, 6 luglio 2013) è di 2”89, quello sul personale (8’01”49, Rabat, 25 maggio 2025) addirittura di 3”69. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Diamond League a Rabat: Pernici e Coiro ok negli 800, Ruppert record europeo nei 3000 siepi

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