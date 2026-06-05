Atletica Leggera I’Giglio al Golden Gala di Roma Dodici atleti nel Palio dei Comuni

Al Golden Gala di Roma, uno spicchio di Valdelsa ha partecipato al Palio dei Comuni, con dodici atleti in gara. La manifestazione si è svolta ieri pomeriggio allo stadio Olimpico, aprendo ufficialmente la rassegna di atletica leggera. Tra le squadre coinvolte, anche rappresentanti della zona, che hanno preso parte alle competizioni del Palio dei Comuni. Nessun dettaglio sui risultati o sui nomi degli atleti coinvolti è stato comunicato.

C’è stato anche uno spicchio di Valdelsa al Palio dei Comuni, che ieri pomeriggio ha aperto allo stadio Olimpico il Golden Gala di atletica a Roma. Alla manifestazione collaterale alla prestigiosa kermesse, quinta tappa della Diamond League, hanno infatti partecipato anche dodici “giovanissimi” della Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, settore Atletica Leggera. Nelle ultime settimane, si sono intensificati gli allenamenti per il team guidato da Tiziano Marzotti, che si cimenterà nelle gare di staffetta, in scena sulla stessa pista in cui si confronteranno poi atleti di livello internazionale. Gli atleti della Polisportiva I’Giglio hanno tra i 12 e i 14 anni ed hanno gareggiato con altre 140 squadre provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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