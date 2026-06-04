Arezzo, 4 giugno 2026 – Oggi, il Comune di Montevarchi sarà di nuovo protagonista allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, uno dei più importanti appuntamenti internazionali di atletica leggera. Anche quest'anno una rappresentanza degli Istituti scolastici Comprensivi Petrarca e Magiotti, accompagnata dall'Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci e dalla Polisportiva Rinascita Montevarchi, prenderà parte al tradizionale Palio dei Comuni, l'iniziativa che consente a ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia di partecipare ad un evento sportivo di livello mondiale. "Dopo la bellissima esperienza dello scorso... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Golden Gala, Montevarchi torna protagonista all'Olimpico di Roma per il Palio dei comuni

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