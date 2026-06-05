Leonardo Fabbri ha vinto la gara di peso al Golden Gala di Roma, evento della Diamond League di atletica leggera. L'atleta ha lanciato il peso a 22,14 metri, stabilendo la sua miglior prestazione stagionale. La competizione si è svolta nella notte romana e ha visto la partecipazione di vari atleti di livello internazionale. La vittoria di Fabbri si aggiunge ai risultati della manifestazione, che si tiene ogni anno nel contesto della celebre pista capitolina.

ROMA – Il fiorentino Leonardo Fabbri trionfa nella notte romana: nel getto del peso al Golden Gala Pietro Mennea, tappa della Diamond League di atletica leggera. Fabbri si impone con la misura di 22,14, realizzata al terzo tentativo, davanti agli statunitensi JoeKovacs (21,87) e Ryan Crouser (21,50). Proprio a Roma, Fabbri aveva conquistato il titolo europeo nel 2024. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Atletica, Golden Gala a Roma: Leonardo Fabbri vince con 22,14 nel peso

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