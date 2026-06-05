Atletica Campionati italiani individuali di prove multiple | i replay della giornata

Da sportface.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Campionati italiani di prove multiple si sono aperti oggi alla Raiffeisen Arena di Bressanone. La giornata ha visto svolgersi diverse gare in pista e sulla pedana, con atleti impegnati in varie discipline. Sono stati trasmessi i replay delle competizioni, permettendo di seguire le principali fasi delle prove. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni, con ulteriori confronti tra gli atleti delle prove multiple.

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I Campionati Italiani di prove multiple hanno preso il via oggi alla Raiffeisen Arena di Bressanone, regalando subito grandi sfide in pista e sulla pedana. La stagione estiva dell’atletica leggera entra nel vivo con l’appuntamento più atteso per gli specialisti delle prove multiple. Da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno, l’impianto sportivo di Bressanone ospita i migliori talenti nazionali delle categorie Promesse, Juniores e Allievi. Insieme ai titoli italiani, gli atleti si contendono anche i successi del Trofeo Nazionale Individuale riservato ai Cadetti, impegnati nelle gare di octathlon e esathlon. L’organizzazione dell’evento è affidata alla A. 🔗 Leggi su Sportface.it

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