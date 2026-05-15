Boxe Campionati Italiani U19 | i replay della giornata

A Roseto degli Abruzzi si stanno svolgendo le fasi finali dei Campionati Italiani di pugilato per la categoria U19 maschile. La giornata di gare si è conclusa con diverse sfide tra giovani atleti, che si sono confrontati sul ring in match di qualificazione. I replay delle sessioni di oggi permettono di rivedere le principali azioni e i momenti salienti delle competizioni, mentre si attende la conclusione degli incontri e l’assegnazione dei titoli nazionali.

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A Roseto degli Abruzzi proseguono le fasi finali dei Campionati Italiani Maschili Under 19 di pugilato. I giovani talenti si sfidano per la conquista del titolo nazionale. Il ring del Villaggio D’Abruzzo a Roseto degli Abruzzi ospita le fasi conclusive dei Campionati Italiani Maschili U19 di pugilato. La manifestazione, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata dalla Pugilistica Rosetana, ha visto oggi la disputa dei quarti di finale. Dopo i quarti di finale, l’attenzione si sposterà sulle sfide che decretano i finalisti. Domani, 16 maggio, a partire dalle ore 14:00, il torneo prosegue. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta streaming su Italia Boxe TV, tramite la nostra piattaforma web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAMPIONATI ITALIANI M/F U19 2025 | DAY 1 RING A Sullo stesso argomento Boxe, Campionati italiani U17: risultati e replayLe fasi interregionali dei Campionati Italiani maschili e femminili Under 17 sono in pieno svolgimento presso il Palasport di Montecatini Terme, in... Pugilato, Campionati Italiani U19 Roseto degli Abruzzi: fasi finali dal 15 al 17 maggio in diretta su Italia Boxe TVL’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, sarà trasmesso integralmente su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe... Campionati Italiani U19 Maschili 2026 Roseto Degli Abruzzi - 15-17 Maggio Videoclip Match Day 1 Evento Live Italia Boxe TV tv.sportface.it Org FPI - Pug. Rosetana #pugilato #boxeo #boxing x.com Campionati Italiani U19 di boxe, finali in diretta su Italia Boxe TVDa oggi al 17 maggio Roseto degli Abruzzi ospita le fasi finali dei Campionati Italiani Maschili U19. Tutto l’evento sarà trasmesso live su Italia Boxe TV, il c ... sportface.it Pugilato, Campionati Italiani U19 Roseto degli Abruzzi: fasi finali dal 15 al 17 maggio in diretta su Italia Boxe TVL'evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, sarà trasmesso integralmente su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe della piattaf ... sportface.it