Atalanta Vavassori veste l’azzurro dell’Under 21 | obiettivo convincere Sarri

Un calciatore della squadra giovanile ha ricevuto la convocazione in nazionale Under 21, indossando la maglia azzurra. La selezione include giovani talenti che il nuovo allenatore della prima squadra dovrà valutare. La convocazione arriva a pochi giorni dall’inizio delle competizioni ufficiali. Il giocatore, proveniente dal settore giovanile, punta a convincere il nuovo tecnico della prima squadra. La chiamata si inserisce nel percorso di crescita e visibilità del giovane atleta.

Bergamo, 5 giugno 2026 – Dall’azzurro sognano il nerazzurro. Tra i giovani talenti su cui dovrà esprimersi il nuovo tecnico atalantino Maurizio Sarri c’è anche Dominik Vavassori, l’ennesimo gioiello sfornato dalla Cantera di Zingonia. Reduce della sua prima esperienza con la nazionale maggiore, aggregato la settimana scorsa per gli allenamenti nel gruppo di giocatori convocati nel raduno di Coverciano dal ct ad interim Silvio Baldini, ora è in attesa di esordire con la Under 21 del ct Nunziata nel test di lunedì contro l’Albania. Momento speciale per il ventenne Vavassori: due settimane fa l’ esordio in serie A, nei dieci minuti finali al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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